Центровой «Химок» Робинсон поделился дальнейшими карьерными планами
Центровой Томас Робинсон, который прошлый сезон завершил в составе подмосковных «Химок», а летом стал свободным агентом, заявил о намерении продолжить карьеру в одной из команд Евролиги на долгосрочной основе.
«Я полон решимости и настроен помогать своей команде побеждать. Когда вернусь в Евролигу, стану одним из лучших игроков турнира. Сейчас я на пике карьеры и хочу обосноваться в каком-нибудь клубе на длительное время», – приводит слова Робинсона Eurohoops.
Робинсон вернулся в «Химки» в феврале 2019 года. В составе подмосковного клуба он провёл в Евролиге 4 матча, набирая в среднем по 4,3 очка и совершая 3,3 подбора. Он был одним из игроков, кто выступал за возобновление турнира после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
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