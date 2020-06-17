Центровой «Химок» Робинсон поделился дальнейшими карьерными планами

Центровой Томас Робинсон, который прошлый сезон завершил в составе подмосковных «Химок», а летом стал свободным агентом, заявил о намерении продолжить карьеру в одной из команд Евролиги на долгосрочной основе.

«Я полон решимости и настроен помогать своей команде побеждать. Когда вернусь в Евролигу, стану одним из лучших игроков турнира. Сейчас я на пике карьеры и хочу обосноваться в каком-нибудь клубе на длительное время», – приводит слова Робинсона Eurohoops.



Робинсон вернулся в «Химки» в феврале 2019 года. В составе подмосковного клуба он провёл в Евролиге 4 матча, набирая в среднем по 4,3 очка и совершая 3,3 подбора. Он был одним из игроков, кто выступал за возобновление турнира после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.