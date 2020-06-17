«Зачем мне играть?» Уолл поддержал бойкотирующего сезон НБА Ирвинга

Разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл поддержал идею Кайри Ирвинга об отказе от выступления в возобновлённом сезоне НБА.
«Даже если бы я был в строю, то я бы не поехал в Орландо. Я считаю, что это небезопасно. Я понимаю причины, по которым они хотят доиграть сезон, но я бы не стал этого делать. Зачем мне туда ехать? Провести восемь матчей и вернуться домой?
У Кайри Ирвинга свои темы, в которых он не от мира сего. Например, о том, что Земля плоская. Но касаемо рестарта сезона в его словах есть смысл. Многие с ним согласны, поэтому он и организовал эту онлайн-конференцию, чтобы узнать, сколько игроков поедут в Орландо, а сколько нет. Учитывая эти протесты и Black Lives Matter многие считают, что ехать туда попросту небезопасно», — приводит слова Джона Уолла BasketUSA.
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