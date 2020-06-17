Баркли объяснил, почему сравнивать Леброна и Джордана некорректно

Легенда НБА Чарльз Баркли объяснил, почему не сравнивает Леброна Джеймса и Майкла Джордана.
«Возможно, Леброн Джеймс лучше, чем Майкл Джордан, как плеймейкер. Он совершенно точно лучше в качестве ассистента. Поэтому их и не сравниваю. Из всех, кого видел, думаю, ближе всех к Джордану подобрался Коби Брайант. Коби был хладнокровным убийцей, который при возможности моментально перережет тебе горло.
Думаю, Леброн больше напоминает Мэджика Джонсона. Он универсальный игрок. Леброн будет набирать очки, совершать подборы и отдавать передачи. Если нужны очки, выберу Коби или Майкла. Но Леброн лучше на передачах, на подборах. Если бы выбирал игрока, чтобы выиграть матч, то остановился бы на Майкле Джордане», — приводит слова Чарльза Баркли Clutch Points.
- 17 июня 2020
-
22:59
-
21:38
-
20:21
-
19:57
-
18:35
-
18:35
-
15:49
-
14:56
-
14:01
-
13:33
-
12:30
-
09:49
-
09:04
-
08:34
-
08:24
-
08:13
-
08:07
-
00:21
-
00:17
- 16 июня 2020
-
23:19
-
21:54
-
21:23
-
20:07
-
18:55
-
17:49
-
16:20
-
16:13
-
15:36
-
15:19
-
14:00
-
13:47
-
12:56
-
12:19
-
11:30
-
11:19