Баркли объяснил, почему сравнивать Леброна и Джордана некорректно

Легенда НБА Чарльз Баркли объяснил, почему не сравнивает Леброна Джеймса и Майкла Джордана.



«Возможно, Леброн Джеймс лучше, чем Майкл Джордан, как плеймейкер. Он совершенно точно лучше в качестве ассистента. Поэтому их и не сравниваю. Из всех, кого видел, думаю, ближе всех к Джордану подобрался Коби Брайант. Коби был хладнокровным убийцей, который при возможности моментально перережет тебе горло.



Думаю, Леброн больше напоминает Мэджика Джонсона. Он универсальный игрок. Леброн будет набирать очки, совершать подборы и отдавать передачи. Если нужны очки, выберу Коби или Майкла. Но Леброн лучше на передачах, на подборах. Если бы выбирал игрока, чтобы выиграть матч, то остановился бы на Майкле Джордане», — приводит слова Чарльза Баркли Clutch Points.