Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард намерен принять участие в рестарте сезона-2020/2021 Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает LA Times. Ранее Ховард заявлял, что выступает против возобновления сезона, поскольку не хочет играть на фоне протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.



Сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.



За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.



Кайри Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Кроме того, коалиция игроков под его руководством обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США.