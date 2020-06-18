Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард намерен принять участие в рестарте сезона-2020/2021 Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает LA Times. Ранее Ховард заявлял, что выступает против возобновления сезона, поскольку не хочет играть на фоне протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.
За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.
Кайри Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Кроме того, коалиция игроков под его руководством обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США.
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