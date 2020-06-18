Хэкетт высказался о зарождающейся «Дрим Тим» в ЦСКА

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт ответил на вопрос, считает ли он, что с приходом центрового Николы Милутинова и потенциальным подписанием Торнике Шенгелии, «армейцы» близки к созданию новой «Дрим Тим».
«Всё открыто для этого. Я рад, что рядом со мной всё ещё есть Майк Джеймс. О Токо я знаю очень мало, может, это просто слухи. Никола — игрок с уникальным талантом и потенциалом, ведь он ещё молод. Милутинов сделал правильный выбор, придя в идеальный клуб, чтобы работать и расти.
В иерархии нужно будет кое-что перестроить. Но мы находимся в правильном месте, ЦСКА уникален в этом смысле. Это команда, которая всегда работает лучше всех», — приводит слова Хэкетта Eurodevotion.
Ранее директор «Басконии» Пабло Ортис прокомментировал возможный переход Шенгелии в ЦСКА.
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