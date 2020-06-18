Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Хэкетт высказался о зарождающейся «Дрим Тим» в ЦСКА

Хэкетт высказался о зарождающейся «Дрим Тим» в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт ответил на вопрос, считает ли он, что с приходом центрового Николы Милутинова и потенциальным подписанием Торнике Шенгелии, «армейцы» близки к созданию новой «Дрим Тим».

«Всё открыто для этого. Я рад, что рядом со мной всё ещё есть Майк Джеймс. О Токо я знаю очень мало, может, это просто слухи. Никола — игрок с уникальным талантом и потенциалом, ведь он ещё молод. Милутинов сделал правильный выбор, придя в идеальный клуб, чтобы работать и расти.

В иерархии нужно будет кое-что перестроить. Но мы находимся в правильном месте, ЦСКА уникален в этом смысле. Это команда, которая всегда работает лучше всех», — приводит слова Хэкетта Eurodevotion.

Ранее директор «Басконии» Пабло Ортис прокомментировал возможный переход Шенгелии в ЦСКА.

Директор «Басконии» прояснил ситуацию с выкупом ЦСКА контракта Шенгелии
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020