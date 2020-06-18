Хэкетт объяснил, почему Хайнс покинул ЦСКА

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал уход из «армейского» клуба Кайла Хайнса, пожелав ему удачи в новом клубе.



«Жаль, что Кайл ушёл, но я желаю ему всего наилучшего. У нас не было прощания в Москве, хотя наши семьи довольно близки. Почему он ушёл? Когда вы так много отдали клубу и выиграли всё, вам просто необходим новый вызов. Я понимаю его желание, и оно вызывает уважение. Как говорится в таком случае? Я желаю ему выиграть все матчи в следующем году, кроме двух встреч с нами», — приводит слова Хэкетта Eurodevotion.



Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.

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