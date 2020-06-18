ЦСКА хочет подписать одного из лучших снайперов Евролиги Фредетта

Московский ЦСКА нацелился подписать контракт с американским защитником Джиммером Фредеттом, сообщил в своём «твиттере» испанский инсайдер Томи Эдуардо. По информации источника, Фредетт может в ближайшее время покинуть «Панатинаикос».
Напомним, 9 июня владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил, что готов продать клуб за € 25 млн. После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав тех «мафиози и диктаторами». В итоге клуб объявил о намерении покинуть Евролигу.
Ранее сообщалось, что Фредетт планирует покинуть команду из-за финансовых трудностей. По информации СМИ, клуб предложил игроку сокращение зарплаты вдвое.
В досрочно завершённом сезоне Фредетт набирал в среднем 12 очков за игру, реализовывая 41,7% попаданий из-за дуги и 52,5% двухочковых бросков.
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