Ирвинг отреагировал на выпады СМИ из-за организованного им бойкота рестарта сезона НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отрицательно воспринял реакцию американских СМИ на предложение отказаться от возобновления сезона НБА-2019/20 в Орландо, сообщает журналист Брэндон Робинсон.



По данным источника, Ирвинг чувствует себя «козлом отпущения» после того, как детали организованной им видеоконференции с игроками НБА опубликовали в разных изданиях. Неделю назад Ирвинг организовал обсуждение с участием примерно 100 игроков НБА по поводу бойкота рестарта сезона-2019/2020 из-за расовой несправедливости в США, а также ряда других причин, включая повышенный риск получить травму и заразиться коронавирусом.



Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу. Одним из главных сторонников Кайри стал атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли. При этом суперзвёзды лиги во главе с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом в конференции Ирвинга не участвовали и не разделяют его мнения.