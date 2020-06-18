Эксперт назвал главный прокол Ирвинга при попытке сорвать сезон НБА на зло Леброну

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлисс считает, что инициатива защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга сорвать рестарт сезона НБА во многом продиктована личным соперничеством с главной звездой лиги Леброном Джеймсом.
«Испытываю уважение к умственным способностям Кайри, его умению играть в решающие моменты матча. Он одарённый баскетболист как физически, так и умственно. Но он не был рождён с геном лидерства. У кого-то это есть, а у кого-то нет. Всё это выглядит так, будто он попытался бросить вызов Леброну, который считается главным активистом в спорте, и тем самым сказать ему: „Эй, смотри, я тоже так могу“.
Но он призывает баскетболистов не ехать в Орландо, при этом для него сезон уже и без того закончен. У него не было плана, который он мог бы разложить по пунктам. Идеи о создании лиги сложные и просто нереалистичные", — сказал Бэйлисс в интервью, размещённом на канале Undisputed в «Твиттере».
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