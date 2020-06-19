Владелец «Далласа» Кьюбан готов преклонять колено ради борьбы с расовым неравенством

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что готов преклонять колено вместе с игроками во время гимна США перед матчами НБА в знак протеста против несправедливости и жесткости полиции.
«Как я отреагирую, увидев этот жест в исполнении игроков «Далласа»? Если они будут вставать на одно колено и делать это с уважением, то я буду гордиться ими. Мне бы хотелось присоединиться к ним. Сейчас уникальный момент, когда мы можем расти как общество, расти как страна, становиться гораздо более инклюзивными.
Для наших игроков это очень важно. Они хотят сказать, что у них на сердце. Делать то, что считают правильным. Надеюсь, НБА разрешит им этот жест», – приводит слова Кьюбана TMZ.
Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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