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Владелец «Далласа» Кьюбан готов преклонять колено ради борьбы с расовым неравенством

Владелец «Далласа» Кьюбан готов преклонять колено ради борьбы с расовым неравенством
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что готов преклонять колено вместе с игроками во время гимна США перед матчами НБА в знак протеста против несправедливости и жесткости полиции.

«Как я отреагирую, увидев этот жест в исполнении игроков «Далласа»? Если они будут вставать на одно колено и делать это с уважением, то я буду гордиться ими. Мне бы хотелось присоединиться к ним. Сейчас уникальный момент, когда мы можем расти как общество, расти как страна, становиться гораздо более инклюзивными.

Для наших игроков это очень важно. Они хотят сказать, что у них на сердце. Делать то, что считают правильным. Надеюсь, НБА разрешит им этот жест», – приводит слова Кьюбана TMZ.

Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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