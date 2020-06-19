Медведенко выбрал лучший дуэт из связок Коби-Шак и Леброн-Дэвис
Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко сравнил связки Коби Брайанта с Шакилом О'Нилом и Леброна Джеймса с Энтони Дэвисом. По его словам, он отдал бы предпочтение тандему Коби — Шак.
«Кто лучше Коби-Шак или Леброн-Дэвис? Я, естественно, скажу, что лучше состав был в 2000-х годах. Тут бесспорно. А вообще считаю эти сравнения, к примеру, чемпионских версий „Голден Стэйт Уорриорз“ и „Чикаго Буллз“ 90-х бессмысленными. Команда, которая сейчас играет в современный баскетбол, выиграет в любом случае, потому что баскетбол эволюционирует. Скорости растут, и легенды баскетбола прошлых лет просто не выдержали бы этот темп», — приводит слова Медведенко XSport.
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