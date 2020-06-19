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Итудис назвал главную проблему с баскетболом в России

Итудис назвал главную проблему с баскетболом в России
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился своими мыслями о том, что мешает устойчивому развитию российского баскетбола. По словам специалиста, проблема в том, что этот вид спорта в России не так популярен, как футбол или хоккей.

«В Греции любимым видом спорта является баскетбол. В России всё иначе. Здесь на первом месте футбол. Кроме того, здесь есть повышенное внимание к хоккею. В России всё не так, как в странах бывшей Югославии или Греции. Люди, следящие за баскетболом, прекрасно разбираются в правилах, но здесь таких очень мало. Убеждён, что наши победы меняют представление о баскетболе. Люди приходят на матчи и поддерживают нас. После победы в Евролиге в 2016 году празднования длились неделю», — приводит слова Итудиса турецкая редакция Eurosport.

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