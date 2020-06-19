Клэй Томпсон приступил к полноценным тренировкам
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон приступил к полноценным тренировкам, сообщает The Athletic. Ожидается, что баскетболист примет участие в летнем лагере «Уорриорз».
Команда из Калифорнии не будет принимать участие в рестарте сезона, так как потеряла шансы на выход в плей-офф. Возобновление чемпионата ожидается уже 31 июля.
Что касается Томпсона, то, напомним, Клэй не принял участия ни в одном матче сезона-2019/2020. В шестом матче финальной серии плей-офф НБА сезона-2018/2019 он получил разрыв крестообразных связок колена. «Торонто Рэпторс» победил в той встрече и, таким образом, закрыл серию со счётом 4:2, впервые в истории став чемпионом лиги. «Уорриорз» упустили шанс завоевать третий титул кряду.
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