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Ирвинг не смог предложить план действий игрокам, поддержавшим бойкот рестарта сезона

Ирвинг не смог предложить план действий игрокам, поддержавшим бойкот рестарта сезона
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не смог предложить конкретный план действий игрокам, которые поддержали его идею оказаться от возобновления сезона в НБА, сообщает SNY.

По информации источника, Ирвинг проводил онлайн-конференцию, в ходе которой призывал баскетболистов отказаться от поездки в Орландо, где решено завершить сезон НБА. При этом он не сумел ничего ответить на вопрос игроков, каков план, в том числе и тех, кто поддержал его идею.

Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу. Одним из главных сторонников Кайри стал атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли. При этом суперзвёзды лиги во главе с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом в конференции Ирвинга не участвовали и не разделяют его мнения.

Ирвинг отреагировал на выпады СМИ из-за организованного им бойкота рестарта сезона НБА
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