Ирвинг не смог предложить план действий игрокам, поддержавшим бойкот рестарта сезона

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не смог предложить конкретный план действий игрокам, которые поддержали его идею оказаться от возобновления сезона в НБА, сообщает SNY.
По информации источника, Ирвинг проводил онлайн-конференцию, в ходе которой призывал баскетболистов отказаться от поездки в Орландо, где решено завершить сезон НБА. При этом он не сумел ничего ответить на вопрос игроков, каков план, в том числе и тех, кто поддержал его идею.
Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу. Одним из главных сторонников Кайри стал атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли. При этом суперзвёзды лиги во главе с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом в конференции Ирвинга не участвовали и не разделяют его мнения.
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