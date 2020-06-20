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«Олимпиакос» усилил экс-игрок «Химок» Дженкинс

«Олимпиакос» усилил экс-игрок «Химок» Дженкинс
Баскетбол / Евролига 0

Экс-защитник «Химок» Чарльз Дженкинс подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает на своей странице в «Твиттере» агент игрока Мишко Ражнатович. Минувший сезон американец провёл в составе «Црвены Звезды» и имел с белградцами контракт ещё на один сезон, но клуб из Сербии принял решение отпустить игрока.

Дженкинс — 44-й номер драфта НБА 2011 года. За океаном игрок провёл два сезона, выступая в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфии Сиксерс». В регулярных чемпионатах на его счету 110 встреч, в которых он набирал 3,7 очка и совершал 1,9 передачи.

В Европе успел поиграть в составе «Црвены Звезды», «Милана» и «Химок». В команде из Московской области Чарльз Дженкинс выступал с 2017 по 2019 год.

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