«Олимпиакос» усилил экс-игрок «Химок» Дженкинс
Экс-защитник «Химок» Чарльз Дженкинс подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает на своей странице в «Твиттере» агент игрока Мишко Ражнатович. Минувший сезон американец провёл в составе «Црвены Звезды» и имел с белградцами контракт ещё на один сезон, но клуб из Сербии принял решение отпустить игрока.
Дженкинс — 44-й номер драфта НБА 2011 года. За океаном игрок провёл два сезона, выступая в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфии Сиксерс». В регулярных чемпионатах на его счету 110 встреч, в которых он набирал 3,7 очка и совершал 1,9 передачи.
В Европе успел поиграть в составе «Црвены Звезды», «Милана» и «Химок». В команде из Московской области Чарльз Дженкинс выступал с 2017 по 2019 год.
- 20 июня 2020
-
17:58
-
17:03
-
15:51
-
14:46
-
13:25
-
12:04
-
10:59
-
09:28
-
08:55
-
08:31
-
07:57
-
04:23
-
00:43
- 19 июня 2020
-
23:45
-
22:40
-
21:18
-
21:00
-
19:26
-
18:58
-
17:59
-
16:49
-
15:49
-
15:19
-
14:24
-
14:05
-
13:32
-
12:23
-
12:03
-
10:28
-
09:22
-
08:57
-
08:46
-
07:22
-
03:38
-
00:37
Партнерский контент