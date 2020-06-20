Лу Уильямс поставил условие, при котором игроки НБА согласятся доиграть сезон

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс заявил, что баскетболисты могут отказаться от участия в рестарте сезона НБА. По его словам, игроки решат доигрывать чемпионат лишь в том случае, если лига предоставит им платформу для обсуждения расовых проблем в США.

«Мы сражаемся за всё. Что происходит во время трёхминутных рекламных тайм-аутов? Просто спрашиваем: если выйдем на паркет, дадите ли вы нам платформу, которую мы просим? Если наша просьба не будет удовлетворена, мы просто не будем играть. В конце концов, важно и то, как мы сможем использовать платформу.

Дадут ли нам возможность нанести на паркет слоган Black Lives Matter, сможем ли мы нанести его на наши майки?» — приводит слова Уильямса Clutch Points.