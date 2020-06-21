Джей Джей Редик принизил Дональда Трампа, используя Леброна Джеймса

Защитник «Нью Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он хвастался якобы заполненной ареной на своей предвыборной кампании, сообщает Clutch Points.

Ветеран НБА осмелился попросить показать Трампу всю арену, добавив, что у Леброна Джеймса было больше поклонников, посещающих его университетские игры, чем кампанию Дональда.

«Покажите остальную часть арены! У Леброна было больше поклонников в его играх в университе», — написал Редик в «Твиттере».

Джей Джей Редик был одним из наиболее активных критиков президента Трампа. Ранее президент США вызвал гнев нескольких других известных личностей НБА, таких как Леброн Джеймс, Стив Керр и Грег Попович за то, как он справлялся с проблемами, с которыми Америка сталкивалась в последние месяцы.