Названы звёзды НБА, которых можно подписать перед рестартом сезона

Джамал Кроуфорд, Джей Ар Смит, Ник Янг и Демаркус Казинс входят в число игроков, которых клубам НБА можно подписать перед рестартом сезона-2019/2020 в Орландо, сообщает журналист New York Times Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».



Лига разрешила командам подписывать игроков, которые были на контракте в НБА и G-Лиге в этом сезоне или не выступали за профессиональную команду за пределами США. 3-кратный лучший шестой игрок НБА Кроуфорд, 4-кратный участник Матча звёзд Казинс, чемпион НБА-2018 в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Янг и чемпион НБА-2016 в составе «Кливленд Кавальерс» Смит подпадают под эту категорию, несмотря на то, что не сыграли ни одного матча в нынешнем сезоне.



Экс-центровой «Детройта», «Бостона», «Филадельфии»», «Милуоки» и «Торонто» Грег Монро не сможет принять участие в рестарте чемпионата, несмотря на недавнее возвращение в США. Монро был заигран в Евролиге и чемпионате Германии в составе «Баварии».