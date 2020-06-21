«Химки-Подмосковье» призвали болельщиков прийти на голосование по поправкам в Конституцию
Баскетбольный клуб «Химки-Подмосковье», выступающий в Суперлиге, обратился болельщикам на своей официальной странице в «Инстаграме», призвав их прийти на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
«Российская Федерация – является наследницей великой державы, Союза Советских Социалистических Республик, и связь наша неразрывна и нерушима. Мы не позволим вычеркнуть из нашей истории подвиги наших отцов и дедов, сделать из нас новое государство без истории, без традиций, без культуры, коих руками Вашингтона создано в Европе немало», — сказано в заявлении.
Соответствующий пост можно увидеть на странице «Химок-Подмосковье» в «Инстаграме».
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.
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