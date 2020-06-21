«Химки-Подмосковье» призвали болельщиков прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Баскетбольный клуб «Химки-Подмосковье», выступающий в Суперлиге, обратился болельщикам на своей официальной странице в «Инстаграме», призвав их прийти на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Российская Федерация – является наследницей великой державы, Союза Советских Социалистических Республик, и связь наша неразрывна и нерушима. Мы не позволим вычеркнуть из нашей истории подвиги наших отцов и дедов, сделать из нас новое государство без истории, без традиций, без культуры, коих руками Вашингтона создано в Европе немало», — сказано в заявлении.

Соответствующий пост можно увидеть на странице «Химок-Подмосковье» в «Инстаграме».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.