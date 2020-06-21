Мозгов не собирается завершать карьеру

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов не собирается завершать профессиональную карьеру, об этом рассказал агент игрока Максим Шарифьянов.

«Вопроса завершения карьеры на повестке нет. Если бы хотел закончить, не делал бы операцию на колене. Пока рано говорить о сроках восстановления. Всё прошло успешно, но швы ещё даже не сняли, поэтому реабилитация ещё не началась», — приводит слова Шарифьянова ТАСС.

Напомним, Мозгов стал игроком «Химок» в минувшее межсезонье, но пока не провёл ни одного матча за команду из Московской области. До возвращения в Россию Тимофей на протяжении долгого времени выступал в НБА.

В 2016 году он завоевал титул чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Потом перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а также пытался заиграть в «Бруклин Нетс». В сезоне-2018/2019 числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за флоридцев ни одного матча.