ЦСКА нацелен на приобретение игрока сборной Австралии Брокхоффа

ЦСКА рассматривает кандидатуру игрока сборной Австралии Райана Брокхоффа для усиления позиции атакующего защитника / лёгкого форварда, сообщает инсайдер Орасио Кауши.



Источник подтвердил, что ещё одним кандидатом на закрытие проблемной позиции в составе «армейцев» является американский легионер «Галатасарая» Аарон Харрисон. Греческий «Олимпиакос» также интересуется Харрисоном и Брокхоффом. В то же время сообщается, что «Зенит» не предлагал контракт Харрисону.



Нынешний сезон Брокхофф начинал в составе «Даллас Маверикс». В регулярном чемпионате НБА успел принять участие в 17 матчах, набирая в них 4,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 0,6 передачи. В ходе сезона техасцы объявили о прекращении сотрудничества с игроком. Брокхофф уже выступал в России — с 2015 по 2018 год защищал цвета «Локомотива-Кубань». После успешного выступления в Краснодаре он и получил приглашение из «Даллас Маверикс».