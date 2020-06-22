Воронцевич: было несколько конкретных вариантов в НБА, но предлагали минимальные деньги

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал о предложениях со стороны клубов НБА.

«Было несколько конкретных вариантов: «Юта», «Оклахома», «Орландо» и «Майами». Мне было уже 27 лет, у меня было трое детей. Поэтому финансовая сторона была важна, а в НБА предлагали совсем минимальные деньги. Взвесив все за и против, а также посоветовавшись с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным, я решил остаться. Всё-таки ЦСКА стал для меня родным клубом, тут я всегда борюсь за трофеи, мне нравится жить в России. Чего ещё желать? Конечно, можно было бы поехать в НБА ради НБА. Но я понял, что это не мой путь, и совсем не жалею о своём решении», — приводят слова Воронцевича «Известия».

Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу.