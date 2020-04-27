У игрока ЦСКА Воронцевича есть предложения других клубов

Агент форварда ЦСКА Андрей Воронцевича Бурган Назиров рассказал, что игрок хочет остаться в московском клубе, но переговоры о продлении контракта приостановлены.

«Разговоры о продлении контракта велись ещё в течение сезона, но, учитывая сложившуюся ситуацию, рынок замер. Сейчас все находятся в подвешенном состоянии, но в целом интерес к Андрею достаточно высокий. У нас есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете — остаться в ЦСКА. Для него это практически родная команда, где Воронцевич сформировался как игрок и личность», — сказал Назиров в интервью «Известиям».

Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 году. В составе армейцев он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу.