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У игрока ЦСКА Воронцевича есть предложения других клубов

У игрока ЦСКА Воронцевича есть предложения других клубов
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Агент форварда ЦСКА Андрей Воронцевича Бурган Назиров рассказал, что игрок хочет остаться в московском клубе, но переговоры о продлении контракта приостановлены.

«Разговоры о продлении контракта велись ещё в течение сезона, но, учитывая сложившуюся ситуацию, рынок замер. Сейчас все находятся в подвешенном состоянии, но в целом интерес к Андрею достаточно высокий. У нас есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете — остаться в ЦСКА. Для него это практически родная команда, где Воронцевич сформировался как игрок и личность», — сказал Назиров в интервью «Известиям».

Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 году. В составе армейцев он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу.

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