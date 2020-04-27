У игрока ЦСКА Воронцевича есть предложения других клубов

Агент форварда ЦСКА Андрей Воронцевича Бурган Назиров рассказал, что игрок хочет остаться в московском клубе, но переговоры о продлении контракта приостановлены.
«Разговоры о продлении контракта велись ещё в течение сезона, но, учитывая сложившуюся ситуацию, рынок замер. Сейчас все находятся в подвешенном состоянии, но в целом интерес к Андрею достаточно высокий. У нас есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете — остаться в ЦСКА. Для него это практически родная команда, где Воронцевич сформировался как игрок и личность», — сказал Назиров в интервью «Известиям».
Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 году. В составе армейцев он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу.
- 27 апреля 2020
-
07:26
-
00:55
- 26 апреля 2020
-
23:48
-
22:27
-
21:48
-
19:58
-
18:53
-
17:42
-
15:05
-
13:52
-
12:32
-
11:56
-
10:59
-
09:58
-
07:04
-
01:06
- 25 апреля 2020
-
23:59
-
22:50
-
21:28
-
20:40
-
18:41
-
17:28
-
16:51
-
16:00
-
14:45
-
13:36
-
11:44
-
10:54
-
09:50
-
00:53
-
00:41
- 24 апреля 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:20