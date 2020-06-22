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«Это наш президент?» Стив Керр снова обрушился с критикой на Трампа

«Это наш президент?» Стив Керр снова обрушился с критикой на Трампа
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в очередной раз раскритиковал президента США Дональда Трампа, который во время выступления в Талсе предложил снизить темпы тестирования на коронавирус в стране.

«У него было так много направлений, в которых можно двигаться: коронавирус, безработица, убийство Джорджа Флойда, системный расизм, глобальное потепление и так далее. Вместо этого он выбрал путь «ноющей жертвы». Это наш президент? Мы заслуживаем лучшего. Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать на выборах», — написал Керр на своей странице в «Твиттере».

Трамп впервые после начала пандемии провел встречу с избирателями. Считается, что он заявил о снижении темпов тестирования на коронавирус в шутку, однако многие восприняли его слова всерьёз.

Многие игроки НБА, включая суперзвёзд Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Кевина Дюранта («Бруклин Нетс»), активно выступают против Трампа.

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