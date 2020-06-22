Воронцевич развеял слухи о конфликте с Алексеем Шведом

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал слухи о своём конфликте с игроком «Химок» Алексеем Шведом, про который стали говорить после инцидента в матче за третье место Евробаскета-2017.



«На самом деле это был игровой момент. Лёша не дал мне пас, а сам завершил атаку. Мне показалось, что я был в более выгодной позиции, и спросил его, почему не отдал. Он высказал свою точку зрения, я опять ответил, и завязалась перепалка. Тренеру это надоело, и он поменял нас обоих. Я перед этим эпизодом вышел буквально две минуты назад, а Швед играл долгий отрезок.

Я кинул в него полотенце, мол, из-за тебя сижу на лавке. Но поверьте, в этом не было ничего обидного или оскорбительного. Мы играем на высоком пульсе, бьёмся друг за друга, и всплеск эмоций — обычное дело. Понимаю, что со стороны это смотрелось не очень хорошо, но у нас нет никакого конфликта. Мы товарищи по команде», — приводят слова Воронцевича «Известия».