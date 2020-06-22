Гомельский в процентах оценил вероятность перехода Шенгелии в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на просьбу болельщика — оценить в процентах вероятность перехода грузинского форварда «Басконии» Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.
«15 процентов», — написал Гомельский в своей конференции.
В досрочно завершённом сезоне Евролиги Торнике принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Ранее о том, что ЦСКА достиг соглашения с «Басконией» о переходе форварда, сообщило греческое издание SDNA.
Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии».
Ранее директор «Басконии» Пабло Ортис заявил, что, если Шенгелия захочет покинуть испанскую команду, клуб не будет отказываться от выкупа контракта ЦСКА.
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