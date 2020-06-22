Антипов рассказал, почему покинул «Нижний Новгород» и вернулся в УНИКС

Форвард УНИКСа Павел Антипов рассказал, почему принял решение покинуть «Нижний Новгород» и вернулся в казанский клуб.



«Сейчас очень специфическая ситуация во всем спорте. С ней никогда ещё прежде не сталкивался мир. В этот самый период мне от УНИКСа поступило предложение. Контракт с «Нижним Новгородом» подходил к концу. Тем не менее я рассматривал все варианты. Как УНИКС, так и как «Нижний». Подписывая контракт, я всегда ориентируюсь на стратегию тренера.

Я знаю, что главный тренер «Нижнего» Зоран Лукич, как и наставник УНИКСа Дмитрий Прифтис, топовый специалист, вдумчивый тренер. Но одним из ключевых факторов при принятии решения стало то, что я буду играть в родном городе. Сейчас всё-таки пандемия коронавируса — играть дома нам будет спокойнее. УНИКС ставит серьёзные задачи — это соответствует моим амбициям: хочется бороться за топовые места и вносить большой вклад в победы команды. Я лично общался с Прифтисом. Он чётко видит меня в системе, как меня использовать в игре. Я решил не упускать такое предложение. Потому что неизвестно, будет ли оно ещё или нет. Отмечу, что я очень благодарен «Нижнему», — приводит слова Антипова «Матч ТВ».