Антипов рассказал, почему покинул «Нижний Новгород» и вернулся в УНИКС

Форвард УНИКСа Павел Антипов рассказал, почему принял решение покинуть «Нижний Новгород» и вернулся в казанский клуб.
«Сейчас очень специфическая ситуация во всем спорте. С ней никогда ещё прежде не сталкивался мир. В этот самый период мне от УНИКСа поступило предложение. Контракт с «Нижним Новгородом» подходил к концу. Тем не менее я рассматривал все варианты. Как УНИКС, так и как «Нижний». Подписывая контракт, я всегда ориентируюсь на стратегию тренера.
Я знаю, что главный тренер «Нижнего» Зоран Лукич, как и наставник УНИКСа Дмитрий Прифтис, топовый специалист, вдумчивый тренер. Но одним из ключевых факторов при принятии решения стало то, что я буду играть в родном городе. Сейчас всё-таки пандемия коронавируса — играть дома нам будет спокойнее. УНИКС ставит серьёзные задачи — это соответствует моим амбициям: хочется бороться за топовые места и вносить большой вклад в победы команды. Я лично общался с Прифтисом. Он чётко видит меня в системе, как меня использовать в игре. Я решил не упускать такое предложение. Потому что неизвестно, будет ли оно ещё или нет. Отмечу, что я очень благодарен «Нижнему», — приводит слова Антипова «Матч ТВ».
- 22 июня 2020
-
12:19
-
11:59
-
11:53
-
11:44
-
11:08
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:39
-
09:34
-
09:27
-
09:21
-
07:56
-
06:57
- 21 июня 2020
-
23:52
-
21:50
-
20:26
-
19:18
-
18:59
-
18:38
-
17:39
-
17:24
-
17:23
-
15:26
-
15:20
-
14:02
-
13:40
-
12:31
-
11:39
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
10:33
-
10:19
-
08:53