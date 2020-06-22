Евролига приняла решение по выходу «Панатинаикоса» из турнира

Евролига отклонила запрос «Панатинаикоса» на выход из турнира, информирует официальный сайт организации.



Ранее владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выставил команду на продажу. Греческий клуб также выразил желание отказаться от лицензии А, дающей право на постоянное участие в Евролиге. Яннакопулос хочет, чтобы «Панатинаикос» продолжил выступление в Лиге чемпионов ФИБА. Его не устраивает система Евролиги, которая сформировалась при руководстве президента организации Жорди Бертомеу.



10 клубов Евролиги с лицензией А, включая московский ЦСКА, поддержали турнир, высказались за сохранение «Панатинаикоса» в составе участников и осудили поведение Яннакопулоса. Если «Панатинаикос» решит пойти до конца в своих намерениях выйти из Евролиги, клубу придётся заплатить за это по меньшей мере € 10 млн.