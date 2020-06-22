Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Брат Янниса Адетокунбо получил солидный контракт в Европе

Брат Янниса Адетокунбо получил солидный контракт в Европе
Баскетбол / НБА 0

Алекс Адетокунбо начнёт профессиональную карьеру в испанской «Мурсии».

По информации Eurohoops, Алекс подписал очень солидный в финансовом отношении трёхлетний контракт, который включает в себя опцию ухода в НБА каждое лето.

Алекс Адетокунбо родился в 2001 году, окончил среднюю школу в США. Получил ряд предложений от престижных организаций NCAA, но решил начать профессиональную карьеру в Европе, чтобы в будущем перейти на уровень НБА.

Алекс приходится младшим братом действующему MVP НБА, форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. В НБА выступают ещё два брата Адетокунбо — Костас («Лос-Анджелес Лейкерс») и Танасис («Милуоки»), однако никто из них даже близко не дотягивает до уровня игры Янниса.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020