Брат Янниса Адетокунбо получил солидный контракт в Европе
Алекс Адетокунбо начнёт профессиональную карьеру в испанской «Мурсии».
По информации Eurohoops, Алекс подписал очень солидный в финансовом отношении трёхлетний контракт, который включает в себя опцию ухода в НБА каждое лето.
Алекс Адетокунбо родился в 2001 году, окончил среднюю школу в США. Получил ряд предложений от престижных организаций NCAA, но решил начать профессиональную карьеру в Европе, чтобы в будущем перейти на уровень НБА.
Алекс приходится младшим братом действующему MVP НБА, форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. В НБА выступают ещё два брата Адетокунбо — Костас («Лос-Анджелес Лейкерс») и Танасис («Милуоки»), однако никто из них даже близко не дотягивает до уровня игры Янниса.
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