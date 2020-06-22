Игрок «Спартака» не вызван в сборную Беларуси. Он заявил, что Лукашенко не его президент

Баскетболист сборной Беларуси и санкт-петербургского «Спартака» Никита Мещеряков не был вызван в национальную сборную страны на очередной сбор. Прежде игрок входил в состав национальной команды на постоянной основе.



Напомним, ранее Мещеряков поддержал задержанного претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.



«Игра без правил… Кандидатов сажают за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал в «Инстаграме» Мещеряков.



Напомним, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном. Задержание объяснили тем, что «Бабарико являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов».