Ведищев объяснил, как на него вышли скауты из США

Игрок краснодарского «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев, переехавший в США ради выступлений в NCAA, рассказал о том, как на него вышли американские скауты. Ведищев продолжит карьеру в команде университета штата Юта.
«Сразу после молодёжного ЧМ на Крите мною стали интересоваться скауты. Мне хорошо удалось провести матчи с сильными сборными Сербии и США. Наверное, это и сыграло определяющую роль.
Почему Юта? Во-первых, у них сильная команда: они два раза подряд выигрывали свою конференцию, становились участниками главного американского студенческого турнира — Мартовского безумия. Я много общался с их тренером Крэйгом Смитом, мы обсуждали мою роль в составе. Мы подходим друг другу по стилю игры. Ну а во-вторых, в университете сильное и престижное образование, и они предложили мне полную стипендию. Университет оплатит за меня учёбу, проживание, такие дополнительные расходы, как питание и восстановительные процедуры», — приводит слова Ведищева «Комсомольская правда».
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