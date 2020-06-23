В Беларуси объяснили невызов в сборную игрока, заявившего «Лукашенко — не мой президент»

Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу Никита Мещеряков не приглашён на учебно-тренировочный сбор команды на базе спорткомплекса «Цмоки-Минск» в рамках подготовки к преквалификации чемпионата мира-2023, так как в данный момент проходит подготовку к чемпионату Европы по баскетболу 3х3 со сборной страны. Сейчас Мещеряков с партнёрами тренируется в Раубичах. Об этом сообщает Pressball.



Напомним, ранее Мещеряков поддержал задержанного претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.



«Игра без правил… Кандидатов сажают за решётку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал в «Инстаграме» Мещеряков.



Напомним, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном. Задержание объяснили тем, что «Бабарико являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов».