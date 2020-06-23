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У защитника ЦСКА Дэниела Хэкетта родился сын

У защитника ЦСКА Дэниела Хэкетта родился сын
Баскетбол / Евролига 0

У защитника баскетбольного ЦСКА Дэниела Хэкетта и его супруги Элиза родился сын, которого назвали Лайамом. Малыш появился на свет в Италии, об этом сообщила пресс-служба армейцев в «Твиттере».

«С новорожденным! Сегодня супруга Элиза подарила защитнику нашей команды Дэниелу Хэкетту сына! Мальчик родился утром в больнице итальянского города Урбино. Вес младенца 3100 граммов, рост 51 сантиметр. Мальчика назвали Лайамом. Желаем здоровья и счастья всей семье!» — поздравили баскетболиста в московском клубе.

Фото доступно на странице ЦСКа в «Твиттере».

Ранее Хэкетт ответил на вопрос, считает ли он, что с приходом центрового Николы Милутинова и потенциальным подписанием Торнике Шенгелии, «армейцы» близки к созданию новой «Дрим Тим».

Хэкетт высказался о зарождающейся «Дрим Тим» в ЦСКА
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