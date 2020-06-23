Майк Д'Антони прогнозировал, что Леброн Джеймс будет играть хуже, чем Дарко Миличич

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони в 2003 году оценивал форварда Леброна Джеймса ниже сербского «большого» Дарко Миличича.



«Много людей говорят, что Джеймс хорош. В этом нет никаких сомнений. Леброн нравится людям. Но есть парень-семифутер из Югославии. Если учесть весь предполагаемый потенциал Дарко Миличича, то через три-четыре года он будет выглядеть лучшим выбором», — заявлял Д’Антони, его слова приводит Fadeaway World.



Скаут «Юта Джаз» Альберто Дал Чин поддержал Д’Антони, отметив, что выбрал бы Миличича под более ранним пиком, поскольку у серба больше навыков и он способен закрывать несколько позиций на площадке.



Леброн Джеймс был выбран под первым номером драфта НБА 2003 года клубов «Кливленд Кавальерс», Сейчас 35-летний Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» считается главной звездой лиги. За карьеру он выиграл 3 титула чемпиона НБА, 4 раза признавался MVP лиги, 16 раз участвовал в Матче звёзд.

Миличича выбрали «Детройт Пистонс» вторым пиком. Он не смог оправдать ожиданий и стал одним из главных «бастов» в истории лиги. После Миличича были выбраны Кармело Энтони, Крис Бош и Дуэйн Уэйд, которые вышли на уровень звёзд НБА.