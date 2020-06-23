Инсайдер ESPN: в ближайшие 48 часов ещё ряд игроков НБА откажется от доигровки сезона

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что в ближайшее время ещё ряд игроков НБА выступит с заявлениями по поводу отказа от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо.



«На выходных я разговаривал с Виктором Оладипо из «Индианы». Он собирается принять решение немного позже, на этой неделе или на следующей. Оладипо недавно возобновил тренировки с командой после годового перерыва и хочет быть уверен, что полностью восстановился.



Также есть игроки, которые могут продлить контракты в этом межсезонье и захотят остаться дома. В ближайшие 24 часа, может быть 48, появятся ещё баскетболисты, которые откажутся ехать со своими командами в Орландо по различным причинам. Но, не думаю, что их будет очень много», – сказал Войнаровски в NBA on ESPN.



Накануне форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс отказался участвовать в рестарте сезона НБА. Он стал первым игроком, который официально сделал это.