Астахов сообщил подробности переговоров со Шведом

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов рассказал подробности о текущей ситуации в переговорах с защитником Алексеем Шведом.
«Переговоры практически близки к завершению. Мы находимся очень рядом с подписанием — остаются небольшие детали», — приводит слова Астахова ТАСС.
Ранее издание Sportando сообщило, что стороны согласовали новый контракт. Соглашение рассчитано до 2023 года.
На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.
В межсезонье Швед должен был стать свободным агентом. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляют многие клубы, включая «Барселону», «Милан» и «Зенит».
- 23 июня 2020
-
17:24
-
17:12
-
17:03
-
16:50
-
16:47
-
16:21
-
15:59
-
14:28
-
14:09
-
13:57
-
12:53
-
11:20
-
11:11
-
11:02
-
10:36
-
10:24
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:42
-
07:55
-
07:44
-
07:40
-
06:58
-
06:48
-
02:43
-
00:00
- 22 июня 2020
-
22:37
-
21:26
-
21:15
-
20:26
-
19:53
-
18:06
-
17:51
-
16:51