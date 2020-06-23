Астахов сообщил подробности переговоров со Шведом

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов рассказал подробности о текущей ситуации в переговорах с защитником Алексеем Шведом.



«Переговоры практически близки к завершению. Мы находимся очень рядом с подписанием — остаются небольшие детали», — приводит слова Астахова ТАСС.



Ранее издание Sportando сообщило, что стороны согласовали новый контракт. Соглашение рассчитано до 2023 года.



На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

В межсезонье Швед должен был стать свободным агентом. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляют многие клубы, включая «Барселону», «Милан» и «Зенит».