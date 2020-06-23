Чемпионы WNBA пропустят сезон из-за расового неравенства в США

Чемпионы WNBA 2019 года в составе «Вашингтон Мистикс» Наташа Клауд и Латойя Сандерс не будут принимать участие в сезоне-2020. WNBA предоставляет игрокам выбор аналогично с НБА, где баскетболисты имеют право отказаться играть в Орландо в конце июля. Начало чемпионата WNBA запланировано на 24 июля в Брадентоне, штат Флорида.
«Есть много факторов, которые привели меня к этому решению, но самое главное заключается в том, что я больше, чем спортсмен. Я несу ответственность за себя, за своё общество и за моего будущего ребёнка. Я продолжу борьбу за социальные реформы», — цитирует Клауд ESPN.
Рене Монтгомери из «Атланты» тоже не будет играть в этом сезоне, чтобы сосредоточиться на социальной проблеме с расовым неравенством в США. Баскетболистка «Коннектикут Сан» Джонкель Джонс отказалась выступать из-за опасения заразиться коронавирусом. Энджел Маккотри («Лас-Вегас Эйсес») решила сыграть в сезоне. чтобы донести социальное послание до общества. Действующая MVP WNBA Елена Делле Донне («Мистикс») ещё не определилась.
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