В клубе НБА выявлено четыре случая заражения коронавирусом

В одной из команд Западной конференции уровня плей-офф в НБА за последние дни выявлено четыре случая заражения коронавирусом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Отметим, что первые случаи коронавируса среди команд НБА были выявлены также в команде Западной конференции. Тогда вирус диагностировали у Руди Гобера и Донована Митчелла из «Юты Джаз».
Сегодня, 23 июня, команды, отправляющиеся в Орландо (штат Флорида, США) на доигровку сезона, начнут проходить тесты на коронавирус. В клубах готовятся к большому числу положительных результатов тестов.
Напомним, возобновление сезона запланировано на 30 июля. Финальная серия плей-офф должна закончиться в октябре. Перестановки в календаре не влияют на планы НБА на следующий сезон, в котором также планируется проводить по 82 матча в регулярном чемпионате.
- 23 июня 2020
-
20:54
-
20:52
-
19:42
-
18:53
-
18:37
-
17:24
-
17:12
-
17:03
-
16:50
-
16:47
-
16:21
-
15:59
-
14:28
-
14:09
-
13:57
-
12:53
-
11:20
-
11:11
-
11:02
-
10:36
-
10:24
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:42
-
07:55
-
07:44
-
07:40
-
06:58
-
06:48
-
02:43
-
00:00
- 22 июня 2020
-
22:37
-
21:26
-
21:15