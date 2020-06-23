В клубе НБА выявлено четыре случая заражения коронавирусом

В одной из команд Западной конференции уровня плей-офф в НБА за последние дни выявлено четыре случая заражения коронавирусом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Отметим, что первые случаи коронавируса среди команд НБА были выявлены также в команде Западной конференции. Тогда вирус диагностировали у Руди Гобера и Донована Митчелла из «Юты Джаз».

Сегодня, 23 июня, команды, отправляющиеся в Орландо (штат Флорида, США) на доигровку сезона, начнут проходить тесты на коронавирус. В клубах готовятся к большому числу положительных результатов тестов.

Напомним, возобновление сезона запланировано на 30 июля. Финальная серия плей-офф должна закончиться в октябре. Перестановки в календаре не влияют на планы НБА на следующий сезон, в котором также планируется проводить по 82 матча в регулярном чемпионате.