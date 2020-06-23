В «Баварии» признали, что не смогут вернуть в команду Монро

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Даниэле Бьязи признался, что клуб, вероятнее всего, не сможет вернуть в ростер команды центрового Грега Монро.

«Не думаю, что он вернётся. Он заслуживает гораздо больших арен. Мне кажется, для нас этот игрок — роскошь, которую мы не можем себе позволить», — приводит слова функционера Sportando.

Напомним, Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи.

Недавно появилась информация, что Монро в нынешнем сезоне не сможет присоединиться ни к одной из команд НБА в качестве свободного агента, так как был заигран в Евролиге.