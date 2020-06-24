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9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович покинул «Фенербахче»

9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович покинул «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

«Фенербахче» объявил об уходе Желько Обрадовича с поста главного тренера клуба.

«Я принял одно из самых сложных решений и сделаю годичный перерыв в тренерской работе. Для меня было большой честью и счастьем быть частью такого большого клуба, как «Фенербахче». Это новое начало для «Фенербахче», а не конец. И я уверен, что болельщики продолжат поддерживать клуб, и будут иметь возможность праздновать большие спортивные достижения, как и раньше», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Желько Обрадович 9 раз выигрывал Евролигу: 5 раз — с «Панатинаикосом», по одному -с «Фенербахче», «Ховентудом», «Реалом» и «Партизаном». Самый титулованный тренер в Европе. В «Фенербахче» серб работает с 2013 года.

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