9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович покинул «Фенербахче»
«Фенербахче» объявил об уходе Желько Обрадовича с поста главного тренера клуба.
«Я принял одно из самых сложных решений и сделаю годичный перерыв в тренерской работе. Для меня было большой честью и счастьем быть частью такого большого клуба, как «Фенербахче». Это новое начало для «Фенербахче», а не конец. И я уверен, что болельщики продолжат поддерживать клуб, и будут иметь возможность праздновать большие спортивные достижения, как и раньше», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Желько Обрадович 9 раз выигрывал Евролигу: 5 раз — с «Панатинаикосом», по одному -с «Фенербахче», «Ховентудом», «Реалом» и «Партизаном». Самый титулованный тренер в Европе. В «Фенербахче» серб работает с 2013 года.
Итудис рассказал, каков на самом деле самый титулованный тренер Европы Обрадович
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