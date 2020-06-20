Итудис рассказал, каков на самом деле самый титулованный тренер Европы Обрадович

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о коллеге из турецкого «Фенербахче» Желько Обрадовиче.

«Это будет словно клише, но Обрадович — один из лучших людей, которых я когда-либо знал. Если вы поговорите с ним в удобное от баскетбола время, вы сможете понять его юмор. Но я хочу сказать, что шутки поначалу могут вас задевать, у них жёсткий характер. Конечно, если вы его давно знаете, всё по-другому. Тогда ты понимаешь, какое у него острое и умное чувство юмора.

Мы выходили на завтрак в наши свободные дни, он совершал первые заказы, а потом заказывал ещё один завтрак. Он также любит обедать и ужинать, но завтрак для него незаменим. Существует также страсть к музыке. Он любит слушать греческую музыку. Он часто слушает пьесы, которые вышли во времена Югославии. Но он изучает музыкальную культуру, как Америки, так и России. Музыка — одна из его любимых вещей. Иногда он даже поёт, но он не очень хорош в этом. Я не могу много сказать о баскетболе. Не поймите меня неправильно, он из тех, кто может научить всему, чему вы можете научиться. Он тот, кто использует лучшее во всех людях и развивается независимо от возраста. Отличный тренер», — цитирует Итудиса Eurosport.



Желько Обрадович 9 раз выигрывал Евролигу: 5 раз — с «Панатинаикосом», по одному -с «Фенербахче», «Ховентудом», «Реалом» и «Партизаном». Самый титулованный тренер в Европе. В «Фенербахче» серб работает с 2013 года.