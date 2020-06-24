Греческие СМИ опровергли информацию об интересе «Зенита» в Пападопулосу

Информация об интересе санкт-петербургского «Зенита» к президенту «Панатинаикоса» Маносу Пападопулосу не имеет под собой никаких оснований.



«Голливуд в поисках новых сюжетов пробует свои идеи в спортивных СМИ», — цитирует источник в российском клубе SputnikNews.



Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предложил двухлетний контракт Пападопулосу. Пападопулоc покидает «Панатинаикос», в котором отработал 29 лет. Сообщалось, что инициатива приглашения функционера в «Зенит» исходит от главного тренера команды Хавьера Паскуаля. Оба работали вместе в «Панатинаикосе» с 2016 по 2018 год.



Ранее владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выставил клуб на продажу и заявил о желании покинуть Евролигу и перейти в Лигу чемпионов ФИБА из-за конфликта с президентом турнира Жорди Бертомеу.