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Один из главных скандалистов НБА вызвался занять место отказника Брэдли в заявке «Лейкерс»

Один из главных скандалистов НБА вызвался занять место отказника Брэдли в заявке «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник Ник Янг хочет занять место Эйвери Брэдли в заявке «Лос-Анджелес Лейкерс» на рестарт сезона НБА-2019/2020, который начнётся 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Ранее Брэдли отказался ехать в Орландо, сославшись на семейные обстоятельства. У «Лейкерс» есть право подписать игрока на замену, свободный агент Янг имеет право принять участие в рестарте.

«Я готов», — написал Янг под твитом инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски с сообщением об отказе Брэдли принимать участие в рестарте.

Янг является одним из самых скандальных баскетболистов НБА. В 2019 году ему предъявили подозрения в грабеже. Также Янг признавался в проблемах с психическим здоровьем и отмечался рядом неоднозначных выходок. 35-летний Янг уже выступал за «Лейкерс» в 2013-2017 годах. Он стал чемпионом НБА-2018 в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Последний клуб игрока «Денвер Наггетс» отчислил его в ходе сезона-2018/2019 после четырёх сыгранных матчей.

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