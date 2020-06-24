Один из главных скандалистов НБА вызвался занять место отказника Брэдли в заявке «Лейкерс»

Атакующий защитник Ник Янг хочет занять место Эйвери Брэдли в заявке «Лос-Анджелес Лейкерс» на рестарт сезона НБА-2019/2020, который начнётся 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Ранее Брэдли отказался ехать в Орландо, сославшись на семейные обстоятельства. У «Лейкерс» есть право подписать игрока на замену, свободный агент Янг имеет право принять участие в рестарте.
«Я готов», — написал Янг под твитом инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски с сообщением об отказе Брэдли принимать участие в рестарте.
Янг является одним из самых скандальных баскетболистов НБА. В 2019 году ему предъявили подозрения в грабеже. Также Янг признавался в проблемах с психическим здоровьем и отмечался рядом неоднозначных выходок. 35-летний Янг уже выступал за «Лейкерс» в 2013-2017 годах. Он стал чемпионом НБА-2018 в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Последний клуб игрока «Денвер Наггетс» отчислил его в ходе сезона-2018/2019 после четырёх сыгранных матчей.
- 24 июня 2020
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
19:39
-
18:57
-
18:56
-
17:55
-
16:39
-
16:17
-
16:03
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:01
-
14:53
-
14:31
-
13:33
-
12:38
-
11:25
-
11:12
-
11:08
-
10:44
-
09:43
-
09:35
-
08:03
-
07:42
-
03:10
-
02:09
-
00:22
- 23 июня 2020
-
23:59
-
22:56
-
22:41
-
22:29
-
20:54
-
20:52