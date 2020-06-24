«Сан-Антонио» подписал игрока на замену Олдриджу для рестарта сезона
Центровой Тайлер Зеллер подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс» на рестарт сезона-2019/2020 в Орландо, информирует инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Подписание Зеллера является экстренной мерой для замены травмированному «большому» «Сан-Антонио» Ламаркусу Олдриджу, который не примет участия в рестарте сезона, поскольку продолжает восстанавливаться после перенесённой в начале июня операции на плече.
В последний раз Зеллер играл в НБА в сезоне-2018/2019 и провёл 6 матчей за «Атланту Хоукс» и «Мемфис Гриззлис». Перед началом этого сезона Зеллер провёл тренировочный лагерь в составе «Денвер Наггетс», однако был отчислен перед стартом регулярного чемпионата. За плечами 30-летнего Зеллера 412 матчей в НБА.
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