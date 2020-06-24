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Захаров назвал игрока НБА, который больше всего ему нравится

Захаров назвал игрока НБА, который больше всего ему нравится
Баскетбол / Евролига 0

Первый новичок баскетбольного «Зенита» атакующий защитник Денис Захаров, последние три сезона отыгравший за красноярский «Енисей», рассказал, кто из игроков Национальной баскетбольной ассоциации ему больше нравится. Захаров отметил, что в настоящий момент все хотят быть похожими на Стефена Карри.

«Я и раньше старался следить за НБА, порой смотрел допоздна трансляции из-за разницы во времени. Ни за какую команду не болею, но из игроков мне очень нравится Уэстбрук – вся его карьера. В целом, думаю, нужно следить за лучшими баскетболистами и стараться брать у них то, что можешь.

Карри? Да, его сложно копировать. Конечно, сейчас все хотят быть как Карри», — приводит слова Захарова «Спорт день за днём».

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