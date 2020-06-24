Захаров назвал игрока НБА, который больше всего ему нравится

Первый новичок баскетбольного «Зенита» атакующий защитник Денис Захаров, последние три сезона отыгравший за красноярский «Енисей», рассказал, кто из игроков Национальной баскетбольной ассоциации ему больше нравится. Захаров отметил, что в настоящий момент все хотят быть похожими на Стефена Карри.



«Я и раньше старался следить за НБА, порой смотрел допоздна трансляции из-за разницы во времени. Ни за какую команду не болею, но из игроков мне очень нравится Уэстбрук – вся его карьера. В целом, думаю, нужно следить за лучшими баскетболистами и стараться брать у них то, что можешь.



Карри? Да, его сложно копировать. Конечно, сейчас все хотят быть как Карри», — приводит слова Захарова «Спорт день за днём».