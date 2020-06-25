Хуан Карлос Наварро признался, что больше всего хотел бы быть напарником двух легенд ЦСКА

Легенда европейского баскетбола Хуан Карлос Наварро рассказал о том, с кем из игроков первого и второго десятилетия XXI века он хотел бы выступать в одной команде, назвав Кайла Хайнса и Джона Роберта Холдена.



«С кем бы я хотел играть в одной команде из баскетболистов прошлого десятилетия? Вероятно, с Кайлом Хайнсом. Я мог бы сказать о многих, что они — великолепные игроки, но он помог бы мне при игре в обороне. Он победитель, он отлично играет на любой позиции, все хотели бы видеть его товарищем по команде, он превосходен не только в защите, но и на других позициях.



Первой десятилетие 21 века? Холден — игрок, который умеет адаптироваться и играет на команду. Но, тем не менее, я бы хотел играть с Принтезисом, помимо Хайнса и выбрал бы Богдановича и Додшича», — приводит слова Наварро Eurohoops.