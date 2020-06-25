Хуан Карлос Наварро признался, что больше всего хотел бы быть напарником двух легенд ЦСКА

Легенда европейского баскетбола Хуан Карлос Наварро рассказал о том, с кем из игроков первого и второго десятилетия XXI века он хотел бы выступать в одной команде, назвав Кайла Хайнса и Джона Роберта Холдена.
«С кем бы я хотел играть в одной команде из баскетболистов прошлого десятилетия? Вероятно, с Кайлом Хайнсом. Я мог бы сказать о многих, что они — великолепные игроки, но он помог бы мне при игре в обороне. Он победитель, он отлично играет на любой позиции, все хотели бы видеть его товарищем по команде, он превосходен не только в защите, но и на других позициях.
Первой десятилетие 21 века? Холден — игрок, который умеет адаптироваться и играет на команду. Но, тем не менее, я бы хотел играть с Принтезисом, помимо Хайнса и выбрал бы Богдановича и Додшича», — приводит слова Наварро Eurohoops.
- 25 июня 2020
-
00:56
- 24 июня 2020
-
22:29
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
19:39
-
18:57
-
18:56
-
17:55
-
16:39
-
16:17
-
16:03
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:01
-
14:53
-
14:31
-
13:33
-
12:38
-
11:25
-
11:12
-
11:08
-
10:44
-
09:43
-
09:35
-
08:03
-
07:42
-
03:10
-
02:09
-
00:22
- 23 июня 2020
-
23:59
-
22:56
-
22:41
-
22:29