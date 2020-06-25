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ЦСКА официально подписал новый контракт с Хиллиардом

ЦСКА официально подписал новый контракт с Хиллиардом
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала на официальном сайте заявление, в котором сообщила, что защитник Дарран Хиллиард остаётся в составе красно-синих. Стороны решили продлить сотрудничество до лета 2021 года.

Хиллиард перешёл в ЦСКА после единственного сезона в европейском баскетболе, который он провёл в составе испанской «Басконии». Дарран не пропустил ни одного матча в Евролиге сезона-2018/2019, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании показатели игрока составили 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи при 42,5% точности трёхочковых.

Американец вошёл в топ-3 ЦСКА по результативности в Евролиге сезона-2019/2020, в среднем набирая 10,6 очка. Больше только у Уилла Клайберна (12,5), который провёл всего четыре игры из-за разрыва крестообразных связок, и у Майка Джеймса (21,1).

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