Седокова и Тимма провели насыщенный день вместе. Видео

Игрок подмосковных «Химок» Янис Тимма и его возлюбленная Анна Седокова провели насыщенный день вместе. Певица на своей странице в «Инстаграме» опубликовала ролик, в котором показала прогулки с баскетболистом на улице, путешествие на автомобиле, отдых возле бассейна, во время которого она читала книгу Джорджа Сороса «Алхимия финансов». Затем пара поужинала блюдами из морепродуктов. Седокова также показала свой загар по итогам отдыха.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.