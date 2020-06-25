Стив Керр мобилизовался для борьбы за расовую справедливость в США

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр мобилизовался для вывода полиции из школ Окленда, штат Калифорния. Оклендский школьный совет единогласно проголосовал за демонтаж внутренней полицейской службы. Данную инициативу поддержало движение за права чернокожих Black Lives Matter. Местная пресса назвала голосование «историческим».



Керр пошёл на митинг общественной организации «Black Organizing Project» и высказался за отмену полицейского присутствия в школах.

Видео доступно на странице Джо Васкеса в «Твиттере».

«Я здесь только по одной причине. Потому, что в последние недели в частности и в последние годы в целом было реальное сведение счётов среди большинства американцев, особенно среди представителей Белой Америки. Нам нужно переосмыслить то, как живут чёрные сообщества, переосмыслить нашу поддержку им. Мы своими глазами видели эти ужасные преступления на телевидении. Я даже не могу точно сказать вам, сколько людей — тренеров, игроков НБА и моих друзей — собрались вместе, чтобы поговорить и спросить себя: что мы можем сделать?» — приводит слова Керра CBS.