Лучший данкер НБА заразился коронавирусом

Форвард «Майами Хит» Деррик Джонс прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат, сообщает Sun-Sentinel. У игрока нет симптомов болезни. Джонс стал победителем конкурса данков на Матче звёзд НБА 2020 года.
НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Не исключено, что в ближайшее время появятся сообщения о новых случаях заражения коронавирусом среди игроков. Клубы лиги имеют право подписать исполнителей на замену заболевшим в течение семи дней.
Ранее коронавирус был обнаружен у центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, игрока «Индианы» Малкольма Брогдона, четверых баскетболистов неназванного клуба Западной конференции и двоих игроков «Финикс Санз».
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